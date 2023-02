Corsairs Legacy: demo su Steam per il seguito spirituale di Pirati dei Caraibi

Lo studio di sviluppo Mauris ha lanciato la demo di Corsairs Legacy su Steam, un gioco di ruolo piratesco che è di fatto il seguito di Pirati dei Caraibi. Diciamo di fatto non solo perché ha molti aspetti simili, ma perché il team di sviluppo è formato in larga parte da persone che lavorarono a quel gioco, di cui hanno ripreso l'esperienza, guardando anche alla serie Sea Dogs. Considerate che il gioco Pirati dei Caraibi del 2003 doveva chiamarsi Sea Dogs 2: Tales of a Sea Hawk. Poi Disney comprò i diritti e lo collegò al suo franchise, pur essendo la storia completamente diversa (ora sapete perché).

Corsairs Legacy sarà quindi un gioco di ruolo piratesco a mondo aperto, con una forte componente narrativa, che si spera possa fare contenti i fan del genere... e i delusi di Skull and Bones, che pur non essendo ancora uscito non sta facendo parlare molto bene di sé.

Pagina di Corsairs Legacy su Steam (da cui scaricare la demo).

Leggiamo la storia e le caratteristiche principali di Corsairs Legacy:

L'anno 1689. L'odissea del capitano Blood è giunta alla fine: un leggendario corsaro ha assunto la carica di governatore della Giamaica. I Caraibi hanno bisogno di nuovi eroi - famigerati avventurieri che salperanno sotto la bandiera nera per un viaggio pericoloso e l'oro spagnolo, diventando il flagello delle isole tropicali!

Jack Rackham non aveva intenzione di diventare un pirata, la vita da contrabbandiere gli andava bene. Sfortunatamente, durante un'altra consegna di un carico, entrò in una serie di eventi che avrebbero cambiato la sua vita per sempre.

Tuffatevi nel simulatore di vita storica dei pirati nell'ambiente accuratamente ricreato della regione dei Caraibi alla fine del XVII secolo. Il progetto si basa su una modalità RPG a terra in cui si controlla il personaggio principale e una modalità in cui si controlla una barca a vela. Mettetevi al timone e vedete quali avventure vi aspettano.

Partecipa a una storia emozionante che collega i fatti storici con il mondo del libro "Captain Blood": His Odyssey". La storia del gioco è ambientata su un'isola chiamata Barbados poco dopo gli eventi dei libri originali.

Una vasta gamma di lame e cannoni sono stati creati sulla base di campioni storici ben conservati, pezzi da museo e loro repliche. I prototipi reali hanno anche costituito la base di navi, fortificazioni e cannoni.

Durante l'attento studio di tutti i modelli di cui si è occupato il team di sviluppo, ci siamo consultati con gli storici. Il progetto cerca anche di avvicinarsi il più possibile all'economia dell'epoca mantenendo il gioco equilibrato.

Caratteristiche di gioco: