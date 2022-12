The Last of Us Parte 3 è già in sviluppo e uscirà dopo Fazioni, secondo un noto insider

Naughty Dog potrebbe aver già iniziato lo sviluppo di The Last of Us Parte 3, che dovrebbe uscire per forza di cose dopo il multiplayer standalone Fazioni. La soffiata arriva da ViewerAnon, un leaker molto noto in ambito di film e serie TV, specialmente per quanto riguarda gli universi cinematografici di Marvel e DC.

Stando alle sue fonti, il prossimo progetto a cui Neil Druckmann sta lavorando è proprio la Parte 3 di The Last of Us. A quanto pare il gioco è già in sviluppo, ma non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito, come ad esempio una stima sul periodo di uscita.

"Il prossimo gioco di Druckmann è The Last of Us Parte 3 che attualmente è in produzione presso Naughty Dog", ha detto ViewerAnon.

È interessante notare che ViewerAnon parla del "prossimo progetto di Druckmann" e non in generale di Naughty Dog, suggerendo quindi che altri giochi attualmente in sviluppo presso lo studio potrebbero arrivare sul mercato prima.

Uno di questi lo conosciamo già: è il multiplayer standalone di The Last of Us, che la community solitamente chiama "Fazioni" (o Factions in inglese) in attesa di scoprire il titolo ufficiale. Secondo ViewerAnon questo sarà il primo dei progetti attualmente in cantiere di Naughty Dog ad arrivare sul mercato, cosa che in ogni caso in molti davano già per scontata.

Inoltre, ViewerAnon ha detto che la serie Uncharted verrà affidata a un altro studio, corroborando indirettamente i rumor riguardo a un reboot del franchise, senza tuttavia specificare quale. L'insider invece ha preferito non sbilanciarsi riguardo alla presunta nuova IP a cui sta lavorando Naughty Dog.

"Uncharted verrà gestito da un altro studio, Fazioni uscirà prima, non sono sicuro della nuova IP", ha aggiunto l'insider in risposta a un utente.

Chiaramente parliamo di tutte informazioni non ufficiali e come tali da prendere con le pinze. ViewerAnon è un leaker con numerose soffiate azzecate in ambito di cinema e serie TV. Lui stesso ammette che i videogiochi non sono il suo campo principale, ma afferma di avere diversi contatti anche in questo ambito. Fa notare ad esempio che è stato il primo a svelare l'esistenza di Crash Bandicoot 4 prima del suo annuncio ufficiale.