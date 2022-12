Bleach: al cosplay di Yoruichi di nonsummerjack non manca davvero nulla

L'anime di Bleach è tornato in onda con la saga de La Guerra dei Mille Anni, riaccendendo l'interesse verso l'opera di Tite Kubo. Ne approfittiamo per proporvi il cosplay di Yoruichi realizzato da nonsummerjack.

Yoruichi è un'amica di lunga data di Kisuke Urahara e uno dei primi alleati di Ichigo e compagni. In particolare aiuterà il protagonista durante l'arco narrativo della Soul Society addestrandolo per sbloccare il suo potenziale combattivo e padroneggiare il Bankai. Inizialmente si presenta sotto l'aspetto di un gatto nero, mentre in forma umana è una donna dalla pelle scura e i capelli viola.

Il cosplay di nonsummerjack è decisamente fedele alla controparte originale, con un lavoro certosino per riproporre acconciatura e trucco, mentre il costume è quello utilizzato da Yoruichi da combattimento, semplice da realizzare ma d'impatto.

