Chainsaw Man: il cosplay di Makima da araivun in una delle scene più famose dell'anime

Chainsaw Man è uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni e da poche settimane su Crunchyroll è arrivata la prima stagione dell'anime che si sta rivelando all'altezza delle aspettative dei fan. Il cosplay di Makima realizzato da araivun cerca di imitare una delle scene più iconiche di questi primi episodi.

Makima è un personaggio centrale delle vicende di Chainsaw Man e gestisce i gruppi operativi dei Devil Hunter. Tra questi accoglie Denji, il protagonista, nonostante sia un ibrido metà umano e metà diavolo, cosa che non solo non la preoccupa, ma anzi l'affascina.

Il cosplay di araivun ricorda la scena in cui Makima morde un dito di Denji con fare sensuale, per spiegargli la differenza tra un atto di intimità con un completo sconosciuto e tra due persone con un legame più profondo. La scena è particolarmente interessante nell'anime in quanto aggiunge ulteriore mistero alla già enigmatica personalità del personaggio, che per il momento sembrerebbe nascondere più di un segreto riguardo il suo grande interesse nei confronti del protagonista.

Se siete in cerca di altri cosplay tratti da anime e manga date uno sguardo a quello di Fubuki da One Punch Man di mimisemaan e quello di Jolyne da JoJo Stone Ocean di Roxanne Kho. Cambiando genere, date uno sguardo al cosplay di Poison Ivy di martina_the_witch e il cosplay della Professoressa Olim di Pokémon Scarlatto e Violetto di liensue.