Nightingale, abbiamo visto in azione in anteprima il notevole survival di Inflexion Games

E sì, chiunque stia leggendo senza aver prestato particolare attenzione al titolo probabilmente starà già sbuffando davanti al genere appena citato; d'altro canto i survival hanno visto un'esplosione di popolarità tale negli ultimi anni, da aver quasi stancato per la ripetizione delle loro formule e strutture. Sarebbe tuttavia sbagliato non dare una possibilità a Nightingale, perché i veterani alle spalle del progetto sembrano voler mettere in campo qualcosa di più elaborato e interessante della media, e curiosamente anche molto più curato dal punto di vista narrativo. Noi abbiamo visto in anteprima Nightingale prima dei The Game Awards, e oggi vi diremo cosa abbiamo scoperto.

Capita spesso che gruppi di programmatori stanchi del caotico e brutale mondo dei tripla A fuggano verso sponde più miti, desiderosi di riscoprire la gioia dello sviluppo indipendente. Capita meno spesso, invece, che il gruppo sia così nutrito da formare un team con oltre 100 professionisti e che il loro primo progetto possieda da subito ambizioni simili a quelle dei principali blockbuster sul mercato. La storia di Inflexion Games sembra appartenere al secondo e rarissimo caso: questo team canadese, composto per lo più da veterani ex Bioware, ha deciso di farsi notare subito presentando il suo nuovo pargolo sull'illustre palco dei The Game Awards qualche tempo fa, e da allora Nightingale ha incuriosito parecchio gli appassionati dei giochi survival crafting con le sue peculiari qualità.

Un cilindro è sempre di gran classe

I reami di Nightingale sono procedurali, ma oltre ai pericoli offrono viste non sottovalutabili

Le vecchie abitudini sono dure a morire, e infatti gli Inflexion, venendo da uno storico illustre di GDR, hanno ancora il pallino della narrativa elaborata. Nightingale parte dunque da un background molto più particolareggiato rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi "concorrenti", che si basa su una linea temporale alternativa alla nostra, dove gli umani hanno vissuto parallelamente al popolo dei Fae per tutta la loro esistenza. Creature dotate di poteri mistici e dalle motivazioni imperscrutabili, i Fae hanno influenzato l'intero sviluppo dell'umanità, portandola a costruire una complessa rete di portali per visitare vari reami e addirittura una enorme città chiamata Nightingale, dove le razze vivono in "relativa" armonia grazie a una serie di patti e contratti indissolubili.

Tutto sembra funzionare, finché un misterioso miasma pallido non inizia a farsi strada tra i reami, distrugge i portali e pone fine alla società umana lasciando dispersi milioni di individui in regioni inesplorate. L'unico centro abitato capace di resistere al disastro? Proprio la città magica di Nightingale, obiettivo primario del viaggio del nostro alter ego, e centro nevralgico di questo nuovo e imprevedibile universo.

Sopravvivere e costruire sarà il fulcro di Nightingale, ma gli sviluppatori hanno creato anche una narrativa di tutto rispetto nel gioco, a quanto pare

Insomma, in parole povere, in questo gioco voi siete uno dei "dispersi" tra i reami, costretti a sopravvivere sfruttando le risorse circostanti, mentre tentate di riparare almeno parzialmente il network dei portali per raggiungere la capitale sopracitata. Così descritta potrebbe sembrare la solita formula con una giustificazione più dettagliata del previsto per dar forma al solito loop di raccolta materiali, combattimento e costruzioni, ma in realtà gli Inflexion ci hanno tenuto ad andare molto più a fondo nella narrativa, spiegando che i Fae hanno origini quasi divine e sono divisi in corti nobiliari - di cui bisognerà con ogni probabilità tenere contro durante le interazioni con loro - e che, seppur sia difficile discernere i loro piani, non si tratta di creature necessariamente malvagie.

Non bastasse, questa struttura a fazioni sembra essere parte integrante anche dei rimasugli della società umana: in Nightingale vi sono rielaborazioni di personaggi storici preesistenti e personalità inedite a capo di importanti organizzazioni, e il piano sembra essere quello di mettere in campo una divisione di ruoli e di gruppi molto importante per la progressione futura del gioco. Per farvi un esempio, in questo mondo una versione alternativa di Ada Lovelace (una famosta storica morta giovane, ma qui viva e vegeta) è a capo della fazione scientifica dei Calcularia, mentre i Realmwalker, i principali esploratori del gioco, sono guidati da Allan Quatermain (eroe letterario fittizio, qui reso "reale").

Gli Inflexion non sono entrati più nel dettaglio di così, d'altronde le fazioni non saranno nell'early access e sono chiaramente parte di un piano più strutturato previsto per il gioco completo e per gli update futuri. Piacevole comunque vedere una discreta enfasi sulla storia, che dovrebbe anche essere accompagnata da quest durante il giocato.