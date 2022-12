Behemoth: trailer dei TGA 2022 per il GDR su PlayStation VR2, Meta Quest 2 e PC

Durante i The Game Awards 2022 è stato presentato un trailer di Behemoth, un'esperienza ruolistica di Skydance Interactive, in dirittura d'arrivo nel corso del 2023 su PC, Meta Quest 2 e PS5 tramite PlayStation VR2.

Dalle prime informazioni condivise dagli sviluppatori, autori anche di The Walking Dead Saints & Sinners, Behemoth è ambientato in un mondo privo di speranza dove la razza umana è sulla via dell'estinzione a causa di un mostruosità giganti conosciute come "Behemoth".

Sarà compito del giocatore affrontarli quindi, sfruttando un vasto arsenale di armi, e nel mentre dovranno cercare di sopravvivere in un modo brutale. Skydance Interactive promette un sistema di combattimento perfezionato ed evoluto da The Walking Dead Saints e Sinners, che offrirà scontri impegnativi, avvincenti ed epici.

Oltre alla forza bruta, dovremo fare affidamento su alcune meccaniche legate all'utilizzo di una corda con rampino, che ad esempio potremo sfruttare per far crollare una parete rocciosa sulle teste dei nemici.