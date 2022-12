The Game Awards 2022, ricapitoliamo tutto quello che è successo nello show

I The Game Awards sono diventati un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi. Dall'essere "solamente" gli Oscar dei videogiochi, i TGA sono diventati un appuntamento gettonatissimo da parte dei produttori di videogiochi, che utilizzano il richiamo dello show per raccontare le ultime novità dei giochi del momento. Riepiloghiamo dunque quello che è successo durante la serata con tutti gli annunci, i giochi, i trailer e le novità emerse ai The Game Awards 2022.

Anche quest'anno questa tendenza non si smentisce, dato che si parte subito col botto e con la prima World Premiere, un succoso cross-over tra alcuni dei brand più amati dai giocatori bidimensionali: Dead Cell incontra Castlevania in Dead Cell return to Castlevania, in uscita nel 2023.

Il primo premio viene assegnato a Marvel Snap, il miglior gioco mobile del 2022. Avete letto la nostra recensione? Si tratta di un divertente gioco che mescola le carte collezionabili coi super eroi della Marvel.

Altra news interessante è che Vampire Survivor arriva anche su mobile e porterà con sè il suo ritmo infernale da bullet hell.

Valiant Hearts Coming Home è il ritorno della toccante serie di Ubisoft, questa volta su PC.

Il logo dei PlayStation Studios irrompe nella diretta: Returnal arriva su PC all'inizio del prossimo anno. Si tratta di un interessante sparatutto in terza persona di Housemarque, quelli di Resogun.

Dopo un po' di pubblicità è arrivato il momento di premiare il migliore picchiaduro: Multiversus. Un gioco che in pochi si aspettavano, ma che ha convinto i più con il connubio tra personaggi iper popolari e una sorprendente giocabilità.

Nuova World Premiere è Hellboy, Web of Wyrd.

Come miglior gioco esport ha vinto Valorant, mentre come miglior atleta Yay. Il miglior team sono i Loud, mentre il miglior coach è Bzka. Infine il miglior evento esport sono i World di League of Legends.

Dopo un'occhiata a Horizon Call of the Mountain, il capitolo pensato per PS VR2, si è passati a Post Trauma, un affascinante esperienza in arrivo per PC e console. Cambio deciso di atmosfera, ora più colorata e accogliente. Viewvider è in arrivo su PS5.

Coppia di trailer per Atomic Heart e Scars Above, con quest'ultimo che annuncia la data di uscita, fissata per il 28 febbraio. Si tratta di un'avventura in terza persona a carattere Sci-fi.

Altro cambio deciso di atmosfera con Relic Hunter Legends, un twin stick shooter multiplayer cooperativo che sembra molto colorato e divertente. Come colorato e divertente è il nuovo progetto legato ad Among Us. Innersloth ha trasformato il suo successo in un multiplayer asimmetrico, nel quale l'intruso adesso deve dare la caccia agli altri giocatori. Si tratta della modalità Hide & Seek, guardie e ladri, molto attesa dalla comunità di gioco.

Altro progetto affascinante è After Us di Piccolo Studio, uno sviluppatore spagnolo. Siamo già a conoscenza di diverse informazioni sul gioco, recuperatele!

La successiva è un'avventura hard boiled bidimensionale, con scene molto forti e un taglio cinematografico. Replaced arriverà nel 2023 e promette atmosfere alla Blade Runner e ultraviolenza.

Arriva il momento di premiare il miglior gioco per famiglie: tra i tanti giochi di Nintendo presenti ha vinto Kirby e la Terra Perduta. Premio decisamente meritato.

Si passa ad un'altra World Premiere, questa volta di Capcom: un trailer ci mostra la modalità single player di Street Fighter 6, oltre a vari personaggi, tra cui uno italiano, Marisa, una donna piuttosto nerboruta e la data d'uscita.

Dopo tutti questi annunci, sembra assurdo, ma si chiude la premiere e iniziano ufficialmente i The Game Awards 2022. Geoff Keighley sale sul palco e si vedono alcuni ospiti tra le poltroncine, come Miyazaki, il creatore di Elden Ring, Doug Bowser e Phil Spencer.

Come se tutto questo non bastasse, sale sul palco persino Al Pacino. E un attore di questa fama, non poteva che premiare la migliore performance dell'anno.

Death Stranding 2, un'immagine dal trailer di presentazione

Tra i tanti grandi attori in gara quest'anno ha vinto Christopher Judge, l'attore che ha interpretato Kratos che si è avventurato in un lunghissimo monologo di ringraziamento.

Supergiant Games ci riporta alla realtà con il loro nuovo gioco. Come sempre lo stile è incredibile, così come il character design. Si tratta del seguito di Hades, un gioco che ha davvero segnato un'epoca. Hades II è il nome del progetto, mostrato con il primo trailer di presentazione.

Subito dopo arriva un gioco che promette tantissimo, dato che è il nuovo gioco di Ken Levine, il creatore di Bioshock. Judas è un'esperienza che non si discosta da quanto visto in passato, ma anche per questo motivo si tratta di un videogioco già attesissimo.

Arriva anche il momento di Bayonetta, con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un particolare spin-off ambientato nel mondo della strega. si tratta di un'esperienza completamente diversa da quando ci si poteva aspettare, con colori pastello, un sistema di gioco più strategico e un ritmo completamente differente. Esce il 17 marzo su Switch.

A seguire è il turno di Destiny 2: L'Eclissi, un trailer dai The Game Awards 2022 della nuova espansione, da cui lo show è proseguito con molte altre novità.

Tra le maggiori c'è stata sicuramente la presentazione di Death Stranding 2, il nuovo trailer di Final Fantasy XVI che ha annunciato anche la data d'uscita, la presentazione della versione definitiva di Baldur's Gate 3 e la data d'uscita di Diablo 4. Sul finale, notevole anche l'annuncio di Armored Core 6: Fires of Rubicon e il trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la nuova espansione del gioco. Ricapitoliamo dunque tutte le notizie emerse nel corso della nottata:

Inoltre, potete trovare al link successivo un riepilogo delle premiazioni dei The Game Awards 2022 con tutti i vincitori di tutte le categorie dell'evento di Geoff Keighley.