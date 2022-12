Elden Ring è il Gioco dell'Anno dei The Game Awards 2022: si prende il GOTY

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci, ma anche per tante premiazioni. La più importante di tutte, per molti, è stata per certo il Gioco dell'anno che è stato presentato da Josef Fares. Il vincitore del 2022 è Elden Ring.

Fares ha presentato il Gioco dell'Anno 2022 dei The Game Awards 2022 in qualità di vincitore dell'anno scorso, con It Takes Two, l'avventura cooperativa a due giocatori. Le nomination di quest'anno, ricordiamo, erano Elden Ring, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3.

Il vincitore, però, poteva essere solo uno e, come detto, per il 2022 è stato: Elden Ring. Miyazaki sale di nuovo sul palco dopo la vittoria di Sekiro Shadows Die Twice.

Vi ricordiamo anche che durante l'evento è stato annunciato che Returnal sarà presto disponibile anche su PC! Inoltre, hanno confermato la data di uscita di Street Fighter 6! È stata anche svelata la data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League.