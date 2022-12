Crash Team Rumble annunciato con trailer ai The Game Awards 2022

Durante i The Game Awards 2022 è stato presentato ufficialmente Crash Team Rumble, un gioco multiplayer a squadre 4v4 con Crash Bandicoot il Dr. Cortex e altri personaggi noti, nonché nuovi volti, della serie di Activision Blizzard. Il periodo di uscita è fissato a un generico 2023 per console PlayStation e Xbox. Poco più sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Sono state confermate dunque le indiscrezioni relative a un Crash Bandicoot interamente incentrato su scontri multiplayer online. Il primo trailer ufficiale è in GC e non spiega molto delle dinamiche di gioco. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, Crash Team Rumble (in precedenza conosciuto come Crash Bandicoot: Wumpa League), nasce come gioco online multiplayer a squadre, dove vince quella che raccoglie più frutti Wumpa, con i personaggi di Crash Bandicoot 4: It's About Time e alcune vecchie glorie passate, come ad esempio Ripper Roo.

Un filmato di un prototipo del gioco, mostra come i personaggi si daranno battaglia all'interno di ampie arene, strutturate come dei grandi livelli platform.

Per maggiori dettagli su Crash Team Rumble non ci resta che attendere novità da parte di Activision Blizzard.