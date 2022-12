The Lords of the Fallen: trailer gameplay dai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato The Lords of the Fallen, di cui abbiamo visto un nuovo trailer.

Il trailer ci presenta la nuova ambientazione di The Lords of the Fallen, che si compone di foreste, antichi edifici e luoghi abbandonati, densi di creature oscure e pronte a farci a pezzi.

The Lords of the Fallen è un souls-like e non mancheranno quindi scontri brutali e boss fight. Il gioco è atteso per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo anche che durante l'evento è stato annunciato che Returnal sarà presto disponibile anche su PC! Inoltre, hanno confermato la data di uscita di Street Fighter 6! È stata anche svelata la data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League.