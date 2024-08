Crash Team Rumble era in sviluppo anche per Nintendo Switch, ma è stato cancellato

Stando alle informazioni condivise nell'ultimo video del canale YouTube DidYouKnowGaming, Activision Blizzard ha lavorato per diverso tempo a una conversione per Nintendo Switch di Crash Team Rumble, salvo poi rinunciare all'idea.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori di Toys for Bob, questa versione è stata cancellata per via delle tiepida accoglienza da parte della critica e la quasi totale indifferenza del pubblico verso il gioco, con conseguenti vendite al di sotto degli obiettivi prefissati dalla compagnia.