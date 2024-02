Crash Team Rumble non riceverà più nuovi contenuti dopo la prossima settimana, chiude il supporto

Si conclude il supporto a Crash Team Rumble per quanto riguarda i nuovi contenuti, con l'aggiornamento della prossima settimana che sarà l'ultimo in questo senso, dopo il quale il gioco continuerà a poter essere utilizzato ma non avrà più novità aggiuntive.

Un messaggio ufficiale visualizzato all'avvio del titolo in questione rende nota la questione: proprio mentre veniamo a sapere che Toys for Bob lascia Activision e Microsoft per tornare indipendente, viene anche riferita la chiusura del supporto per Crash Team Rumble, almeno per quanto riguarda i nuovi contenuti.

L'action platform multiplayer basato sul mondo di Crash riceverà un ultimo aggiornamento la prossima settimana, con un nuovo Battle Pass che conterrà tutte i contenuti delle precedenti tre stagioni liberamente accessibili.