Battle.net approda su GeForce Now con Diablo 4, Call of Duty, Overwatch 2 e gli altri

Il GFN Thursday di oggi si presenta decisamente ricco, visto che porta con sé la notizia del fatto che Battle.net approda su GeForce Now, affiancandosi dunque a Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect e GOG.com tra i servizi con partnership già avviate con la piattaforma NVIDIA.

I primi giochi Battle.net che potranno essere giocati attraverso il sistema di cloud gaming NVIDIA saranno disponibili già questa settimana, e tra questi troviamo Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ e Hearthstone: gli utenti che possiedono questi titoli su Battle.net possono giocarli in streaming da più dispositivi su GeForce NOW.

Questi sono alcuni degli 8 nuovi giochi che arrivano sul cloud questa settimana, per un totale di 30 titoli che si uniranno a GeForce Now nel mese di marzo 2024. Oltre la metà di questi giochi è in arrivo nella libreria di GeForce NOW al lancio, tra cui Warhammer 40,000: Boltgun, Palia, The Thaumaturge, Outpost: Infinity Siege e altri.