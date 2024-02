Helldivers 2: i mech pilotabili sono in arrivo presto, in base ad alcuni indizi

In effetti, alcuni utenti sono già riusciti a pilotare dei mech nonostante questi non siano stati ancora ufficialmente messi a disposizione, come dimostra un video pubblicato su Reddit , cosa che fa pensare all'arrivo ormai vicino di questa caratteristica.

In base a quanto riferito da GamesRadar, lo stesso team Arrowhead avrebbe toccato l'argomento all'interno del canale Discord ufficiale, riferendo che "i mech sono pronti da un pezzo", dunque la fase di testing su questa caratteristica dovrebbe essere conclusa e l'arrivo dei veicoli in questione sarebbe molto vicino.

Un'altra fazione in arrivo?

Helldivers 2 continua ad andare forte

Oltre ai mech, altri dettagli sono emersi su possibili nuove aggiunte in arrivo: all'interno della mappa galattica di Helldivers 2 possono essere trovati dei riferimenti a una fazione presente nel primo capitolo, che potrebbe tornare anche in Helldivers 2, come riferito da The Loadout, ovvero gli Illuminate.

D'altra parte, essendo un live service, il gioco dovrebbe ottenere aggiornamenti su base piuttosto costante e siamo ancora solo all'inizio, dunque è probabile che diverse novità siano in arrivo. Proprio oggi abbiamo visto il nuovo aggiornamento che velocizza l'accesso su PS5 e risolve alcuni bug, mentre il titolo domina ancora la classifica di vendite su Steam.