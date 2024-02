Helldivers 2, il nuovo aggiornamento velocizza l'accesso su PS5 e risolve alcuni bug

Si accedere più velocemente su PS5 , come detto, ma sono stati risolti anche diversi crash dell'applicazione, testi mancanti nell'interfaccia e un particolare glitch che consentiva di utilizzare stratagemmi infiniti.

Dopo aver aumentato ancora la capacità dei server di Helldivers 2 , Arrowhead Game Studio ha potuto concentrarsi appunto sulle segnalazioni degli utenti e affrontare, in ordine di importanza, le problematiche che al momento affliggono l'esperienza.

Un esempio per i live service

Uno scontro a fuoco in Helldivers 2

Non c'è dubbio che il grande successo di Helldivers 2 abbia aperto gli occhi a molte persone nei confronti dei live service e di come queste produzioni debbano essere realizzate per tenere alto il coinvolgimento.

Con vendite intorno ai tre milioni di copie, Helldivers 2 è senz'altro arrivato nel momento migliore possibile per Sony, che ha bisogno di aumentare i margini di guadagno anche e soprattutto puntando su di un approccio multipiattaforma.