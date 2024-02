Gran Turismo 7, l'aggiornamento di fine febbraio aggiunge auto, menù, gare e non solo

È arrivato l'aggiornamento 1.43 di Gran Turismo 7. L'aggiornamento pesa 1,68 GB su PlayStation 5 e 1,38 GB su PS4. Aggiunge, tra le altre cose, nuove auto, eventi e menu.

Le tre auto che verranno aggiunte al mercato di Gran Turismo 7 e che potranno essere acquistate con i propri crediti sono:

Audi TTS Coupe '09

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06

Renault R4 GTL '85

Riguardo ai menù, l'unica aggiunta è legata all'Extra Menu Book 36: Lamborghini, che richiede di ottenere tre mezzi del brand italiano. Le auto in questione sono: 1967 Miura Prototype, Aventador LP700-4 e Countach LP400. Si otterrà come ricompensa un Six-Star Roulette Ticket