Gran Turismo 7, un trailer rivela le novità dell'aggiornamento 1.42

Gran Turismo 7 vedrà l'arrivo domani dell'aggiornamento 1.42, che introduce tre nuove auto e due menu extra del Café, come rivelato dal trailer che potete vedere qui sotto, pubblicato per l'occasione da Sony e Polyphony Digital.

Le nuove auto sono la BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo, un prototipo digitale ispirato dal celebre orologio BVLGARI Aluminium del 1998; la Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept, una vettura caratterizzata da scelte estetiche molto forti e precise; e infine la Suzuki Jimny XC '18, lo storico fuoristrada prodotto fin dal 1970.

Come ricorderete, gli utenti attivi di Gran Turismo 7 sono raddoppiati dopo il lancio dell'aggiornamento Spec 2: un motivo in più per supportare il gioco di guida con ulteriori contenuti in-game.