Gran Turismo 7, Spec 2: gli utenti attivi sono raddoppiati dopo il lancio dell'aggiornamento

Purtroppo, il producer non ha condiviso numeri precisi in merito, ma in compenso ha svelato un altro dettaglio interessante, ovvero che Gran Turismo 7 ha più utenti attivi rispetto da quanto fatto in precedenza da Gran Turismo Sport su PS4 e che in generale il gioco ha viaggiato su numeri alti fin dalla pubblicazione.

"Abbiamo appena pubblicato l'aggiornamento Spec 2 e il numero di giocatori attivi è salito arrivando al doppio di quello che era in precedenza ", ha dichiarato Yamauchi al portale Overtake.

Un ricco supporto post-lancio

In generale, è difficile lamentarsi del supporto post-lancio che ha ricevuto l'ultimo capitolo della serie racing game in esclusiva per PS5 e PS4, con molti aggiornamenti che nel tempo hanno introdotto nuove vetture, veicoli e altro.

L'update Spec 2 in tal senso è stato un po' una ciliegina sulla torta. Questo ricco aggiornamento pubblicato all'inizio del mese scorso ha introdotto l'IA GT Sophy 2.0 su PS5, la modalità split-screen per 4 giocatori, 7 nuove vetture, il tracciato Lake Louise, 50 sfide inedite e molto altro ancora, insomma abbastanza contenuti per tenere incollati i giocatori al volante ancora a lungo.