The Game Awards 2023: l'Hype Trailer carica i giocatori in vista dell'evento

Montato ed editato personalmente dallo stesso Keighley, i filmato mostra un mix di sequenze dei giochi più importanti arrivati durante questo ricco e abbondante 2023, come Baldur's Gate 3 e Marvel's Spider-Man 2, e che sono candidati ai vari premi dell'evento, incluso il più ambito, ovvero il Game of the Year.

I TGA 2023 si svolgono tra pochi giorni

Dunque, come già suggerisce il titolo, il trailer punta ad alimentare l'attesa proponendo un mix di sequenze dei giochi candidati ai premi dell'edizione di quest'anno, che vi ricordiamo si svolgerà alle 01:30 italiane della notte tra giovedì 7 e 8 dicembre 2023. Potrete seguirlo sul canale YouTube ufficiale della manifestazione, a questo indirizzo.

L'orario come al solito non è dei più comodi per noi europei, ma in compenso il giorno dopo è festivo quindi è probabile che in molti faranno le ore piccole per seguirlo. A tal proposito, siete tutti invitati a vivere le emozioni dei The Game Awards 2023 con noi sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove la nostra redazione tradurrà e commenterà in diretta l'evento. Se poi proprio non ce la fate a rimanere svegli fino a tardi, sulle nostre pagine troverete tutte le notizie e un pratico riassunto di tutti gli annunci e i trailer fatti durante lo show.