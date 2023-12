The Game Awards: tanti annunci di nuove IP e giochi di terze parti, per un noto insider

I The Game Awards sono un appuntamento imperdibile per moltissimi appassionati, spesso non per le premiazioni per il gran numero di annunci e trailer che vengono presentati durante l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley. Secondo il giornalista e insider Jeff Grubb, l'edizione 2023 in particolare si rivelerà piuttosto interessante, in quanto stando alle sue fonti abbonderà di nuove IP e giochi di terze parti.

Grubb ne ha parlato durante l'ultimo episodio del podcast Game Mess Decides, dove ha dichiarato di aver sentito parlare di "un sacco di nuove IP e di cose interessanti dalla terze parti". Non ha aggiunto tuttavia altri dettagli in modo da non fare spoiler per tutti coloro che seguiranno l'evento dal vivo, in modo da non rovinare alcuna sorpresa.

In compenso, questa informazione è in parte corroborata dalle informazioni note al momento. Ad esempio, Sega ha promesso che farà un annuncio TGA 2023 che svelerà una "nuova era", inoltre verrà presentato un nuovo gioco dagli autori di Inscryption, così come da Sharkmob e l'editore Level Infinite.