PS5: un brevetto svela un nuovo DualSense con IA, schermo frontale e pulsanti luminosi

L'idea dunque è che quella di una sorta di assistente che aiuta i giocatori magari in situazioni particolarmente critiche o quando rimangono bloccati in determinati punti dell'avventura e non sanno che pesci prendere.

Come possiamo vedere nell'immagine di esempio qui sotto, il controller descritto dal brevetto è dotato di un'IA in grado di fornire assistenza ai giocatori valutando quanto sta effettivamente accadendo all'interno di un gioco, suggerendo quale pulsante premere in un dato momento, sia illuminandolo che indicandolo tramite lo schermo nella parte frontale .

È spuntato in rete un brevetto registrato da Sony il 30 novembre, relativo a una nuova versione del DualSense di PS5 in grado di dare una mano ai giocatori nelle situazioni più difficili, il tutto grazie all'implementazione di un'IA che elargisce consigli tramite dei pulsanti luminosi e uno schermo nella parte frontale del controller.

Un'ottima idea o un brevetto che non vedrà mai la luce?

L'idea di base è sicuramente interessante e potrebbe essere implementata in tanti modi differenti. Ad esempio, su due piedi ci viene da pensare a quei mini-giochi musicali in cui bisogna premere dei pulsanti seguendo il ritmo e le indicazioni a schermo, che in questo caso potrebbero essere sostituite dai tasti luminosi. Oppure, la modalità allenamento di un picchiaduro, dove l'IA potrebbe illuminare la sequenza di tasti per eseguire una combo particolarmente complicata, aiutando quindi il giocatore a prendere dimestichezza con il set di mosse di un lottatore.

Va detto in ogni caso che spesso brevetti simili propongono spunti interessanti, a volte anche rivoluzionari come quello di EA per inserire la voce del giocatore all'interno dei giochi, ma poi per un motivo o per un altro non superano la fase concettuale. Insomma, vi suggeriamo di non farvi aspettative in quanto potreste rimanere delusi.