Virtua Fighter 6 è il misterioso gioco di Sega per i TGA 2023?

Tale ipotesi è stata rafforzata da @Brodoof, che ha notato come il carattere della scritta "New Era, New Energy" dell'invito e stranamente molto simile a quello utilizzato per i trailer di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown .

Successivamente l'invito è arrivato anche tra le mani di Maximilian Dood , celebre streamer e youtuber nel panorama dei picchiaduro, facendo notare che per il momento le uniche personalità note ad averlo ricevuto sono content creator specializzati in questo genere videoludico, il che sembrerebbe un indizio ricollegabile a un nuovo Virtua Fighter.

Sega ha in programma un annuncio per i The Game Awards 2023 della prossima settimana e a quanto pare potrebbe trattarsi di Virtua Fighter 6 o comunque di un nuovo gioco della storica serie picchiaduro.

I tempi sono maturi per un nuovo Virtua Fighter?

Chiaramente per il momento parliamo di ipotesi e dunque prendetele per quello che sono. C'è da dire in ogni caso che i tempi sarebbero più che maturi per un nuovo gioco del franchise Virtua Fighter.

L'ultimo, Virtua Fighter 5, è uscito nel lontano 2006, per poi essere rilanciato nella versione Ultimate Showdown nel 2021. Questa riedizione tra l'altro ha superato le previsioni di vendita di Sega, che alla fine dello stesso anno di pubblicazione affermò che sta valutando il futuro della serie picchiaduro.

Staremo a vedere, in ogni caso non dovremo attendere a lungo per scoprire la verità. Infatti, l'appuntamento con i The Game Awards 2023 è fissato alle 01:30 italiane di venerdì 8 dicembre.