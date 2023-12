WhatsApp proteggerà maggiormente le conversazioni tramite il Codice Segreto

Il nuovo codice fornisce un ulteriore strato di protezione alle chat , rendendole più sicure e complesse da raggiungere per chi non è autorizzato.

WhatsApp ha recentemente implementato una funzionalità chiamata "Codice Segreto", un nuovo strumento di sicurezza per salvaguardare la privacy delle comunicazioni sulla piattaforma.

Cassaforte di conversazioni

La funzione Codice Segreto consentirà di gestire la privacy delle nostre conversazioni attraverso una password dedicata

Con l'introduzione del Lucchetto chat nel mese di maggio, agli utenti è stata fornita la possibilità di collocare le conversazioni desiderate all'interno di una cartella parzialmente nascosta, accessibile solamente mediante l'impiego di una password o dei dati biometrici, come l'impronta digitale o il Face ID.

La cartella Lucchetto, non immediatamente visibile nell'elenco delle chat, può essere resa accessibile tramite uno swipe verso il basso, posizionandola al vertice della lista.

Nonostante l'obbligo di utilizzare credenziali o riconoscimento biometrico per l'accesso, tale sistema poteva tuttavia destare sospetti in un osservatore esterno, suggerendo che l'utente stesse cercando di occultare informazioni.