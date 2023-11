WhatsApp ci farà presto interagire con l'intelligenza artificiale direttamente dalla sua interfaccia

L'ultima beta della popolare app di messaggistica introduce una funzione apposita per interagire con il chatbot pensato per l'intelligenza artificiale.

Negli ultimi tempi, l'intelligenza artificiale è stata sempre più preponderante.

Sappiamo come l'anno prossimo assisteremo all'introduzione di modelli generativi direttamente sui dispositivi, con case come Samsung e Apple che si stanno dedicando attivamente alla questione, e tutto ci fa pensare che non passerà molto tempo prima di vedere l'IA in azione su un gran numero di piattaforme. Anche WhatsApp si appresta dunque a sfruttare un chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale.

Durante l'evento di settembre chiamato Meta Connect, Mark Zuckerberg ha annunciato l'arrivo dell'assistente Meta AI su WhatsApp, Messenger e Instagram.

L'obiettivo attuale è renderlo accessibile a tutti, e Meta sta lavorando per migliorare sia l'assistente che l'esperienza utente.

Un bottone per l'IA L'ultima beta rilasciata di WhatsApp implementa un bottone dedicato all'utilizzo dei chatbot con intelligenza artificiale L'azienda di Zuckerberg ha dichiarato all'inizio di quest'anno di voler introdurre un chatbot basato sull'intelligenza artificiale sulle piattaforme di sua proprietà.

L'azienda ha dedicato significativo impegno all'implementazione del notevole modello di lingua Llama 2 e ha instaurato una collaborazione con Microsoft Bing. Il risultato sarebbe già presente sull'ultima versione beta di WhatsApp per Android in territorio statunitense, quella riportante la sigla 2.23.24.26. Ora infatti compare un pulsante specifico sopra l'icona della chat che permette di accedere velocemente al chatbot, evitando di doverlo cercare nella lista dei contatti, semplificando l'interazione degli utenti con l'assistente. Questo renderà l'uso della funzione più immediato e di più facile accesso, attirando l'attenzione degli utenti, aiutando al contempo Meta a divulgare l'utilizzo dei suoi assistenti. Non ci sono notizie di un cambiamento simile su WhatsApp per iPhone al momento, anche se potrebbe accadere presto.

I dettagli per ora sono limitati, ma si pensa che il chatbot possa aiutare gli utenti con qualsiasi domanda, migliorando l'esperienza generale nell'app.