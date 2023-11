The Last of Us Parte 2 Remastered: attualmente potete averlo spendendo solo 49,99€

Attualmente ancora non si conosce il prezzo finale di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, anche se non è difficile immaginarlo in linea con quello di The Last of Us Parte I, cioé di almeno 79,99€ (nostra ipotesi non confermata, meglio specificarlo). Sapendo ciò, è però possibile pianificare meglio l'acquisto e portarselo a casa spendendo qualcosa di meno. Ad esempio attualmente, passando dal PlayStation Store, è acquistabile per 49,99€ . Come se non sono ancora state aperte le prenotazioni?

The Last of Us Parte 2 Remastered uscirà a gennaio 2024

Facile, in realtà: sappiamo già che fare l'upgrade dall'edizione PS4 a quella PS5 costerà 10€, come annunciato da Sony stessa. Quindi si può acquistare la versione PS4 dal PlayStation Store per 39,99€ e attendere di poter acquistare l'aggiornamento per PS5 da 10€, spendendo un gran totale di 49,99€.

Volendo è possibile anche trovare il gioco in offerta nei negozi fisici, dove la spesa per la versione PS5 potrebbe essere anche inferiore, considerando che stiamo parlando di un titolo del 2020. In questo modo si potrebbe risparmiare anche qualcosa di più. Valutate però che: "L'upgrade per copie su disco della versione PS4 di The Last of Us Parte II è disponibile solo se avete una console PlayStation 5 con lettore di dischi. I possessori di copie su disco per PS4 devono inserirle nella PS5 ogni volta che vogliono scaricare o giocare alla versione digitale per PS5."

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered è stato annunciato solo per PS5. Uscirà il 19 gennaio 2024, sia in formato fisico, sia in formato digitale. I pre-ordini saranno live a partire dal 5 dicembre.