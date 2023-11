Super Mario Bros. Wonder aggiornato alla versione 1.0.1, ecco tutte le novità

Nintendo ha aggiornato Super Mario Bros. Wonder alla versione 1.0.1, risolvendo alcuni piccoli problemi del gioco. Niente di trascendentale o che potesse davvero rovinare l'esperienza, ma avere meno bug è una cosa sempre gradita.

In particolare sono stati sistemati alcuni aspetti dei punti cuore, sono stati aggiornati i crediti di gioco e sono stati risolti alcuni dei bug residui. Insomma, è stato migliorato il gameplay in generale, che ora risulta più pulito, sempre nel caso in cui si sia effettivamente incontrato qualche bug nel corso delle proprie sessioni di gioco.