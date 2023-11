Steam: l'ultimo aggiornamento aggiunge il supporto specifico per DualSense e DualShock

Con l'ultimo aggiornamento del client, Steam ha aggiunto il supporto specifico per i più diffusi controller PlayStation usati sulla piattaforma: DualSense e DualShock. Non che i due controller non fossero supportati da Steam, ma ora è possibile organizzare i giochi in base al proprio gamepad PlayStation preferito, avendo al certezza della compatibilità al 100%.

Insomma, un po' come avviene da tempo con i controller Xbox, che vengono considerati lo standard sulla piattaforma PC.