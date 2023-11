Fortnite, oltre 20 miliardi di dollari di incassi per il battle royale di Epic Games

Fortnite ha totalizzato incassi per oltre 20 miliardi di dollari: un risultato straordinario per il battle royale di Epic Games, che ha cominciato il proprio percorso nel 2017, pur con una formula diversa rispetto a quella che conosciamo oggi.

Un successo che non sembra conoscere stanchezza, se consideriamo che poche settimane fa Fortnite OG ha registrato 44,7 milioni di giocatori: il miglior risultato di sempre per il titolo, che in questi sei anni è stato supportato con grande attenzione e con tantissime collaborazioni.

I numeri dell'impresa arrivano dal profilo AGBO di Donald Mustard, che ha lasciato Epic Games qualche tempo fa ma che ovviamente ci tiene a sottolineare la bontà del lavoro fatto, che per cifre prodotte si avvicina sorprendentemente a quanto realizzato da Call of Duty in venti anni.