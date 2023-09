Epic Games perde Donald Mustard, CCO e una delle menti dietro Fortnite: lascia la compagnia

"Mi sono goduto 25 anni nell'industria dei videogiochi, collaborando con alcune delle persone più talentuose e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Dall'ambizioso Advent Rising all'inizio di ChAIR dove abbiamo creato Undertow, Shadow Complex e la trilogia di Infinity Blade, fino all'onore di far parte di Epic, ogni capitolo mi ha consentito di raggiungere qualcosa di nuovo".

"Dopo un'incredibile avventura, mi ritiro dal mio ruolo di Chief Creative Officer presso Epic Games questo mese", ha scritto Mustard, la cui nuova destinazione non è ancora nota ma potrebbe anche essere al di fuori dell'industria videoludica.

Donald Mustard ha annunciato la sua uscita di scena da Epic Games , dopo essere stato per 7 anni ai vertici dell'azienda e una delle principali menti dietro il successo di Fortnite , lasciando dunque un vuoto importante tra le fila della software house.

Il curriculum di Mustard

Mustard è infatti passato dallo sviluppo di titoli di calibro minore ma comunque molto interessanti, come il suddetto Shadow Complex, alla direzione di Epic Games ad alti livelli a partire dal 2008, in particolare lavorando sullo sviluppo e l'aggiornamento di Fortnite.



A questo punto attendiamo di sapere quale sarà la prossima destinazione di Mustard, il quale ha riferito di non vedere l'ora di condividere con la community di Fortnite le novità future del gioco, ma d'ora in poi in veste di giocatore.