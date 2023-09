Starfield, il Magic School Bus ricreato nel gioco: Phil Spencer racconta un retroscena

Starfield consente di costruire navi spaziali di qualsiasi forma e dimensione, e sebbene ancora nessuno stia volando per lo spazio a bordo di un enorme veicolo dalla forma fallica, qualcuno ha ricreato nel gioco il Magic School Bus, e nel vederlo a Phil Spencer è scesa la proverbiale lacrimuccia.

Sì, perché l'iconico autobus creato negli anni '80 da Joanna Cole e Bruce Degen, protagonista di libri e serie animate, ha avuto anche diverse trasposizioni videoludiche di stampo educativo sviluppate in collaborazione con Microsoft. E indovinate chi ci ha lavorato? Esatto, l'allora giovane e inesperto Phil Spencer.

Forte dei suoi 6 milioni di giocatori al lancio, Starfield continua a far parlare e a far sperimentare gli utenti, e immaginiamo che la cosa andrà avanti per molto tempo ancora.