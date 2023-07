Starfield: una breve clip di gameplay mostra la personalizzazione delle navi

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Starfield nei negozi e per mantenere alta l'attenzione dei giocatori, il profilo Twitter ufficiale del GDR spaziale di Bethesda ha pubblicato un breve clip di gameplay che ci offre un assaggio della grande libertà offerta per quanto riguarda la personalizzazione delle navi spaziali.

Come possiamo vedere nel video sottostante, i giocatori avranno davvero l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda dimensioni, materiali utilizzati, forma, arsenale e, come apprendiamo dal tweet, potremo anche scegliere come battezzarle. Insomma, chi vuole creare l'astronave dei propri sogni probabilmente passerà molte ore all'interno delle officine spaziali.