Starfield: potremo rubare le navi spaziali, oltre a creare la nostra

Pete Hines - senior VP della divisione Global Marketing e Communications presso Bethesda Softworks - ha svelato che all'interno di Starfield potremo rubare la navi spaziali, oltre che creare la nostra. L'informazione è stata condivisa durante l'Extended Xbox Game Showcase.

"Non vogliamo porre troppi limiti a ciò che il giocatore può o non può fare", ha detto Hines durante l'Extended Xbox Games Showcase, riferendosi alla capacità del giocatore di rubare praticamente tutto ciò che non è inchiodato a terra in Starfield. "Ci piace quando i giocatori dicono: 'Mi chiedo cosa succeda se...' e poi ci provano".

"Oh sì, sono corso a rubare una nave, ho sparato a tutti i membri dell'equipaggio e me ne sono andato", ha detto Hines. "Come... puoi farlo? Puoi fare qualsiasi cosa. Penso che sia una parte speciale di un gioco di Bethesda Game Studios".

Una battaglia spaziale in Starfield

La spiegazione di Hines è molto limitata, quindi non è chiaro quanto potremo fare con le navi rubate. Inoltre, bisognerà capire cosa accade se si abbandona la propria nave. L'idea, comunque, è che Starfield sia pensato per dare massima libertà al giocatore.

Per quanto riguarda invece la creazione della nostra nave, ci saranno molte opzioni sia estetiche che di gameplay. Sappiamo anche che i dialoghi saranno in prima persona e il personaggio non avrà voce.