Exoprimal non è legato a Dino Crisis, svela il producer

Exoprimal non ha nessuna connessione con la serie Dino Crisis. A dirlo in un'intervista con IGN è stato Ichiro Kiyokawa, il producer del gioco, che ha di fatto messo fine alle voci che volevano i due franchise essere legati in qualche modo.

Kiyokawa: "No, il gioco è unico e non ha rapporti con Dino Crisis."

Qualcuno ha anche guardato al gioco come a una specie di nuovo Monster Hunter, ma Capcom ci ha tenuto a precisare che è qualcosa di completamente differente. Oltretutto i valori produttivi sono elevati al punto da giustificare la pubblicazione a prezzo pieno.

Kiyokawa: "Exoprimal non è free-to-play; è un gioco a prezzo pieno che sarà disponibile sia in digitale, sia su disco."

Quindi non stiamo parlando di un progetto secondario, come ipotizzato da alcuni.

Riguardo ai paragoni con Monster Hunter, Kiyokawa ha spiegato: "La nostra idea originale era quella di provare a realizzare un buon gioco d'azione differente dagli altri titoli di Capcom. Invece di un gioco come Monster Hunter, dove si combatte contro un solo nemico molto potente, abbiamo progettato un 'esperienza in cui si affrontano grandi orde di nemici che abbia l'appeal e il potenziale di essere la base per una nuova proprietà intellettuale. Abbiamo anche ritenuto che fosse grande condividere l'esperienza online con gli altri. Così è nato il concept di Exoprimal."