S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il preorder Steam riporta la data di dicembre 2023

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile in preorder su Steam, ma la data di uscita del gioco riportata sulla piattaforma Valve al momento parla di dicembre 2023.

Come sappiamo, nella giornata di ieri S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato ufficialmente al 2023 e il team di sviluppo ha pubblicato un video diario davvero drammatico, in cui rivela le attuali condizioni di lavoro dei suoi componenti.

La guerra in Ucraina ha sconvolto anche le vite dei membri di GSC Game World: alcuni hanno creato postazioni improvvisate per portare avanti lo sviluppo del gioco, altri si sono uniti all'esercito per contrastare l'invasione russa.

È chiaro che in una situazione del genere non ci sono previsioni che tengano, e così anche la finestra di lancio fissata al 2023 potrebbe subire variazioni. La data riportata da Steam sembra più che altro un placeholder in attesa di tempi migliori.