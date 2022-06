S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rinviato al 2023, nuovo trailer e video diario

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato ufficialmente al 2023, e non poteva essere altrimenti: il team di sviluppo sta affrontando la guerra in Ucraina, letteralmente, ma ha voluto pubblicare un nuovo trailer con l'opening della campagna.

Come sappiamo, lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è ripartito sebbene lo studio si trovi attualmente in una situazione molto precaria, con diversi componenti che si sono uniti all'esercito per affrontare l'invasione russa.

La drammatica realtà di GSC Game World è stata documentata nel video diario che potete vedere qui sotto, e che testimonia le condizioni in cui questi ragazzi stanno lavorando, fra un bombardamento e l'altro. Alcuni di loro non sanno se parenti e genitori sono ancora in vita o meno.

La situazione è francamente inedita per il panorama videoludico e la speranza è che l'offensiva russa venga respinta, anche se man mano che passa il tempo tale possibilità sembra diventare sempre più remota.