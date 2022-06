The Texas Chain Saw Massacre: gameplay trailer e periodo di uscita, sarà su Xbox Game Pass al lancio

Gun Interactive e Sumo Nottingham hanno svelato che The Texas Chain Saw Massacre sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC(via Steam) nel 2023, a cui si aggiungono ora anche le versioni PS4 e Xbox One. Il gioco inoltre sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

The Texas Chain Saw Massacre è un'esperienza horror asimmetrica basata sul rivoluzionario e iconico film horror del 1974 "Non Aprite Quella Porta". Il trailer mostra alcune delle mappe del gioco, l'iconico Leatherface e alcuni dei sopravvissuti che interpreteremo... o vittime, dipende da voi.

Precedentemente l'horror di Sumo Nottingham era previsto solo per console current-gen, ma gli sviluppatori sono riusciti a trovare una soluzione tale che permettesse di preservare le caratteristiche del gameplay e lo stile visivo anche su piattaforme di vecchia generazione.

"La community ha chiesto e siamo entusiasti di rispondere che i nostri partner di Sumo Nottingham sono stati in grado di creare un piano per portare The Texas Chain Saw Massacre sulle piattaforme Xbox One e PlayStation 4 in un modo che preserva il gameplay e il tono visivo del titolo dando ai giocatori ciò che stavano chiedendo", ha dichiarato l'executive producer di Gun Interactive Ismael Vicens in un comunicato stampa. "Per noi era importante consentire a tutti i fan del franchise di sperimentare la nostra visione del gioco".