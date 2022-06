Redfall soddisferà i fan dei single player Arkane, per Pete Hines di Bethesda

Redfall è stato al centro di un lungo approfondimento durante l'Xbox Games Showcase Extended, con Pete Hines di Bethesda a parlare del nuovo gioco e assicurare che i fan dei single player Arkane resteranno comunque soddisfatti, considerando che è godibile anche senza sfruttare il multiplayer cooperativo.

Pete Hines, SVP di Bethesda, ha riferito che Redfall ha nel multiplayer cooperativo un elemento importante del gameplay, ma che non si esaurisce in questa modalità. I fan di giochi come Dishonored, Prey e Deathloop, secondo lui, si troveranno comunque a proprio agio con la modalità in singolo di Redfall.

"È uno sparatutto in prima persona che può essere giocato da soli o in un massimo di 4 giocatori", ha spiegato Hines, "Dunque immediatamente potete pensare: be' non è un gioco single player, dev'essere diverso.

Redfall, un'immagine del gioco

Intendiamoci, è chiaramente qualcosa di diverso, ma credo che una volta che inizierete a giocarci e scoprirlo, capirete che che ci sono quelle caratteristiche in stile Arkane che i fan amano".

In ogni caso, "Se volete giocarlo da soli e vivere una grande storia in stile Arkane, potete assolutamente farlo in Redfall", ha concluso Hines, aggiungendo che comunque ci sono anche cose che "non siete stati in grado di fare prima in un tipico gioco Arkane", ovvero la possibilità di condividere l'esperienza con altri giocatori e "scoprire che tutto insieme è qualcosa di più della somma delle parti, una volta che si sfruttano le diverse abilità dei vari personaggi insieme".

Insomma, secondo Bethesda si tratta di un gioco caratterizzato da un'anima duplice, in grado di essere apprezzato sia come single player che come multiplayer. Intanto, ne abbiamo visto un lungo video gameplay in apertura all'Xbox & Bethesda Showcase 2022, domenica scorsa.