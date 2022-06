Slime Rancher 2: trailer con periodo di uscita dall'Xbox Game Showcase Extended, D1 su Game Pass

Durante l'Xbox Games Showcase Extended abbiamo avuto modo di vedere un trailer per Slime Rancher 2, in arrivo in autunno 2022 su Xbox, PC e cloud, anche tramite Xbox Game Pass.

La descrizione recita: "Slime Rancher 2 è il sequel del pluripremiato e acclamato titolo originale che ha raccolto oltre 10 milioni di fan in tutto il mondo. Le avventure di Beatrix LeBeau continuano nel suo viaggio verso Rainbow Island, una terra misteriosa ricca di antiche tecnologie, risorse naturali sconosciute e tantissimi nuovi slime da scoprire. Mentre tenterà di svelare i segreti dell'isola e scoprirne il vero scopo, Beatrix sarà impegnata a costruire, allevare e coltivare all'interno di una bellissima serra dalle scintillanti pareti di vetro, che le offrirà un panorama completo del paradiso iridescente che ora chiama "casa"."

Nel trailer vediamo un po' di semplice gameplay di questo gioco d'azione e avventura, basato sulla raccolta di colorate creature gelatinose. Si tratta di un gioco di grande successo e l'arrivo su Game Pass aggiunge valore al servizio per moltissimi giocatori.