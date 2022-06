Hideo Kojima: petizione utenti PlayStation per cancellare l'esclusiva per Xbox oltre le 1.500 firme

La petizione aperta da alcuni utenti PlayStation per chiedere a Hideo Kojima di cancellare il suo gioco esclusivo per Xbox ha superato le 1.500 firme. Al momento di scrivere questa notizia è arrivata a 1.701, con l'obiettivo di superare quota 2.500.

Come saprete, alcuni non hanno proso bene il fatto che Kojima abbia annunciato un gioco esclusivo per Xbox, finanziato da Microsoft, nonostante il fatto che essendo cloud consentirà di giocarci senza necessariamente dover acquistare una console Xbox o un PC. Da qui è nata la petizione, di cui si è parlato parecchio online, ma che evidentemente molti si vergognano di firmare, visto che non ha ottenuto chissà quale successo. Comunque il fatto che abbia raccolto quasi 2.000 firme fa pensare. Quantomeno sembra che qualcuno ci creda davvero.

Il testo, scritto da Vrinn Y., inizia con un'accusa molto forte: "Kojima sta tradendo i suoi fan più leali. È stato accecato dall'avidità. Dobbiamo aiutarlo a tornare dal lato vincente." No, non è una parodia. Dopo aver invitato tutti a condividere sui social la petizione, il testo prosegue: "Non tutti hanno una connessione abbastanza buona per fare lo streaming dei giochi. Non tutti hanno abbastanza soldi per acquistare un nuovo console o costruirsi un nuovo PC. Kojima, ti scongiuriamo di non lasciarci."

Al di là della petizione, la cui sola esistenza è abbastanza discutibile, le reazioni online all'annuncio dell'esclusiva Xbox di Kojima sono state molto accese e sono stati in molti a sentirsi traditi per chissà quale motivo.