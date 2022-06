Ravenbound: Tales of Avalt dovrebbe essere il nuovo gioco di Avalanche Studios

Ravenbound: Tales of Avalt, questo il nome del nuovo gioco in sviluppo presso Avalanche Studios. A svelarlo è stato l'insider Tom Henderson, che ha riportato anche il nome di lavorazione usato internamente dalla software house: Jackdaw.

Come potete vedere, molti dettagli su Ravenbound: Tales of Avalt sono arrivati da un altro insider, Shaun Weber, che ha pubblicato anche alcune immagini. In termini di genere, si tratta di un roguelike frantasy in terza persona ambientato nel mondo di Avalt. Il giocatore interpreterà un "Vessel of the Raven" e dovrà combattere contro alcuni invasori. Il nome viene da uno dei poteri a disposizione: la trasformazione in corvo, che consentirà di guardare il mondo dal punto di vista dell'uccello, un po' come avviene con Senu in Assassin's Creed. Il corvo potrà esaminare le aree, individuare i nemici e valutarne la forza.

In caso di morte, bisogna ricominciare dall'inizio, selezionando uno dei tre Vessel disponibili. Ognuno ha abilità e armi uniche, indicate da delle carte. Nuove carte potranno essere ottenute spendendo le monete ottenute dai vari contenitori ripuliti negli avamposti nemici. Anche salire di livello garantirà una nuova carta.

Stando a quanto riportato dalle fonti di Weber, il gioco avrà anche un classico sistema di stagioni, quindi sarà un live service. Queste ultime aggiungeranno nuove missioni, nuovi nemici e nuove ricompense a ritmo mensile. L'insider descrive il gioco come una specie di Dead Cells, ma open-world.

Non è chiaro quando Ravenbound: Tales of Avalt sarà presentato ufficialmente, ma secondo Weber è in un buono stato di sviluppo. Quindi aspettiamocelo per i prossimi mesi.