Street Fighter 2 gratis per tutte le piattaforme con Capcom Arcade Stadium

Street Fighter 2: The World Warrior è gratis per tutte le piattaforme sulle quali è disponibile la raccolta Capcom Arcade Stadium. Si tratta di un'iniziativa volta a promuovere l'arrivo della raccolta Capcom Arcade 2nd Stadium, che sarà disponibile dal 22 luglio 2022.

Street Fighter 2 è ancora un gran gioco

Quindi che voi abbiate un PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X e S, potete scaricare liberamente il gioco e farlo per sempre vostro, come parte della raccolta Capcom Arcade Stadium (che già di suo regala l'ottimo sparatutto classico 1943 - The Battle of Midway). L'offerta durerà fino al 21 luglio 2022, il giorno prima dell'uscita della seconda raccolta.

Se vi interessa, potete partire dalla pagina ufficiale dell'iniziativa.

Naturalmente se non avete mai giocato Street Fighter 2 o non lo possedete, il consiglio è quello di giocarci, quantomeno per provare un pezzo di storia dei picchiaduro a incontri e dei videogiochi in generale.