Kingdom Hearts: "senza Sora finiscono i capitoli numerati", lasciateli finire allora

"Parlando della serie principale [ndr, Kingdom Hearts], penso che Sora sia in realtà l'unico vero candidato come personaggio protagonista. Penso che se Sora non fosse più il personaggio principale, allora sentirei che sarebbe la fine dei giochi numerati della serie. Questo è il suo livello di importanza per la serie."

Queste sono le parole di Tetsuya Nomura, creatore di Kingdom Hearts, rilasciate in un'intervista a GameInformer. Si tratta di una dichiarazione estremamente importante, soprattutto visto che - prima della presentazione di Kingdom Hearts IV - il pubblico si aspettava un nuovo progetto incentrato su Yozora e Verum Rex.

In questa intervista Nomura precisa che i capitoli numerati, che sono poi quelli più importanti agli occhi di una certa fetta di pubblico, sono strettamente legati a Sora e che l'addio di questo personaggio segnerebbe la fine di tali videogiochi.

Significa anche che, esattamente come in passato, ci potrebbe essere tutto lo spazio per "spin-off" pensati per altri personaggi. Dal nostro punto di vista, però, non sarebbe affatto una brutta idea mandare in pensione Sora e lasciare la "saga principale" in mano a qualcun altro.

Sora in Kingdom Hearts 4

Sì, l'Eroe ma non Maestro del Keyblade è amato da tutti, anche da noi, e potersi mettere nelle sue (ridimensionate) scarpe in Kingdom Hearts 4 crea già ora quel senso di nostalgia per tutte le avventure vissute sin dal 2002. Nondimeno crediamo che la saga abbia raggiunto un punto nel quale potrebbe cambiare le cose in modo più drastico, oltre allo stile grafico e altri elementi di gameplay che Nomura ha suggerito nell'intervista (come il fatto che la città Quadratum sarà un sorta di Hub, novità per la saga).

Sora, in questi vent'anni, non è cambiato molto ma il suo pubblico lo è. Sì, alcuni giocatori arrivano dopo alla festa (per quanto rischioso sia farlo con Kingdom Hearts, visto il modo in cui è gestita la trama) e alcuni di questi saranno giovani come lo erano coloro che nel 2002 hanno scoperto quello strano mix di mondi Square Soft e Disney, ma in ogni caso una buona fetta di giocatori sanno bene chi sia il ragazzo delle Isole del Destino e potrebbe essere un po' troppo "navigata" per questo personaggio.

Sora è un classico personaggio da maga/anime shōnen: è l'eroe che non è mai il più forte di tutti all'apparenza, ma comunque con l'impegno e la forza dell'amicizia prevale sui cattivi. È un personaggio che pur mostrando qualche momento di debolezza è sempre allegro e solare, pronto ad aiutare. È qualcosa di cui tutti hanno bisogno di tanto in tanto ma, dopo tutti questi giochi e la conclusione della Dark Seeker Saga, qualcosa di diverso non avrebbe guastato, soprattutto se più sfaccettato.

Sia chiaro, Kingdom Hearts 4 potrebbe stupirci. Pare che Sora sarà lontano dai luoghi a lui noti e separato dagli amici di sempre, quindi potrebbe essere costretto a "crescere" all'improvviso.

A nostro parere, però, Kingdom Hearts è talmente potente, come franchise, da non aver più realmente bisogno di avanzare con i numeri. Quel 4 non è ciò che interessa al pubblico e Sora non è poi così fondamentale, soprattutto considerando che l'inizio di una nuova saga avrebbe permesso con facilità di spostare l'attenzione su nuovi personaggi, visto che quelli già noti hanno ricevuto bene o male una conclusione definitiva.

Voi che pensate? Sora può essere il protagonista in eterno?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.