Roblox annunciato per PlayStation e Meta Quest, uscita a ottobre

L'annuncio della versione PlayStation arriva in realtà come la conferma di un rumor , visto che lo scorso marzo era stato anticipato da un dataminer che, a quanto pare, ci aveva visto giusto.

Stiamo parlando di un prodotto che un paio di anni fa contava oltre 160 milioni di utenti mensili , fra cui più della metà degli adolescenti americani al di sotto dei sedici anni: una cosa enorme, confinata per ora su PC, Xbox e mobile.

Roblox è stato annunciato ufficialmente per le console PlayStation e per il visore Meta Quest dal CEO di Roblox Corporation, David Baszucki: il gioco farà il proprio debutto sulla piattaforma Sony il mese prossimo, a ottobre.

Anche su PS5?

Baszucki si è limitato a parlare di PlayStation, senza specificare se Roblox godrà di una versione nativa per PS5, che tuttavia appare plausibile considerando il fatto che l'uscita su Xbox One risale all'ormai lontano 2015 e l'occasione potrebbe essere quella giusta per aggiornare anche l'edizione Microsoft.

Di certo come piattaforma di sviluppo Roblox risulta essere ancora parecchio attivo e vivace, tanto che i suoi utenti producono ben venti milioni di giochi ogni anno.