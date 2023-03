Roblox potrebbe arrivare su PlayStation tra non molto, secondo un datamine

Roblox è un caso piuttosto strano: si tratta a tutti gli effetti di uno dei videogiochi di maggior successo al mondo ma sembra quasi che non esista per la maggiore parte dei videogiocatori più appassionati, eppure il fatto che possa arrivare tra non molto su PlayStation rappresenterebbe una notizia di una certa rilevanza.

O meglio, lo sarebbe nel caso la questione venisse confermata: per il momento, abbiamo solo una sorta di datamining effettuato sul codice di Roblox, dal quale è emersa chiaramente la parola "PlayStation", che sembra essere stata inserita in preparazione di versioni software e impostazioni che abbiano a che fare con le console Sony.



Come potete vedere nel tweet qui sopra, all'interno di un recente aggiornamento è comparsa PlayStation come possibile piattaforma di Roblox, nonché anche "Quest", con probabile riferimento al visore di Meta. Tuttavia, si tratta comunque solo di voci di corridoio, anche se la fonte è qualcosa di piuttosto affidabile, trattandosi dei file interni al gioco.

Nel frattempo, Roblox continua a macinare milioni di giocatori e miliardi di fatturato, espandendosi sempre più. È un gioco particolarmente fruito da un pubblico giovane e soprattutto su piattaforme mobile, ma è presente anche su Xbox. Si tratta, in effetti, di un'esclusiva di notevole importanza sul piano della quantità di utenti coinvolti, anche se non viene praticamente mai presa in considerazione essendo un po' al di fuori dell'ambito classico per gli appassionati di videogiochi.

In ogni caso, dopo tutti questi anni una possibile versione PlayStation sarebbe plausibile, in attesa di vedere eventuali sviluppi sulla questione. Di recente, abbiamo visto che Valentino Rossi ha lanciato il suo mondo virtuale in Robolox, e che Frontlines ha trasformato il gioco in un FPS che sfida Call of Duty.