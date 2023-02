Roblox Frontlines trasforma completamente il gioco in un FPS che sfida Call of Duty

Roblox è ormai una realtà colossale e affermata in tutto il mondo, principalmente come contenitore di giochi per bambini o pubblico piuttosto giovane, ma in certi casi è possibile trovare delle esperienze veramente incredibili, come questo Roblox Frontlines che trasforma il gioco in uno sparatutto in prima persona estremamente realistico, in grado di rivaleggiare quasi con Call of Duty.

A quanto pare, nonostante ovviamente non possa contare su una produzione di grande profilo, questo Roblox Frontlines sembra sia stato piuttosto apprezzato anche dagli appassionati del genere FPS, con alcuni che arrivano addirittura a preferirlo a Call of Duty: Modern Warfare 2.

Tra le caratteristiche presenti troviamo una classica "mini-mappa" che vari appassionati vorrebbero veder tornare in COD, oltre ad alcuni elementi tecnici come la possibilità di sparare in scivolata, lo sprint tattico e un Time To Kill considerato più appropriato al gameplay in quanto non istantaneo come visto in molti FPS moderni.

Al di là di questi elementi più sottili, è anche semplicemente l'aspetto di Roblox Frontlines a colpire: se avete presente le produzioni standard che vengono fuori dal grande contenitore di giochi in questione, la visione di un video come quello riportato qui sopra può sconvolgere. Il gioco si presenta infatti come uno sparatutto in prima persona dalla grafica molto realistica e avanzata, rendendo davvero difficile pensare che possa essere venuto fuori da Roblox.

Tuttavia, invece di essere una semplice demo tecnica, gli appassionati di FPS ci hanno trovato anche diversi dettagli interessanti nel gameplay, che lo rendono quasi una vera e propria alternativa ai giochi del genere più affermati. Nel frattempo, Roblox ha fatto registrare quasi un miliardo di dollari di perdite nel 2022, ma ricavi in crescita.