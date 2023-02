Roblox, quasi un miliardo di dollari di perdite nel 2022, ma ricavi in crescita

Nel 2022 Roblox ha visto crescere i suoi ricavi del 16%, ma ha comunque registrato perdite per quasi un miliardo di dollari. Ad annunciare i risultati è stata la compagnia stessa durante il suo rapporto periodico relativo al quarto trimestre del 2022, in cui è stato affermato che ci saranno perdite anche nei prossimi trimestri.

Nel 2022 Roblox ha prodotto ricavi netti per 2,2 miliardi di dollari (+16% rispetto al 2021), per 2,9 miliardi di dollari di ricavi contabilizzati (+5% anno su anno), con perdite per 934 milioni di dollari (504 milioni di dollari nel 2021).

Per quanto riguarda il quarto trimestre, i ricavi sono stati di 579 milioni di dollari (+2% anno su anno), i ricavi contabilizzati di 899,4 milioni di dollari (+17%) e le perdite di 291 milioni di dollari (nel 2021 erano state di 147 milioni di dollari).

Roblox ha attribuito le perdite fatte nel corso dell'anno agli investimenti necessari per espandere il suo business e ad alcuni ricavi spostati a un periodo successivo. Per il prossimo futuro sono attese ulteriori perdite.

Nel frattempo gli utenti attivi giornalmente su Roblox nel corso dell'anno sono stati 56 milioni, con un aumento del 19% anno su anno, che hanno raggiunto i 58,8 milioni durante il quarto trimestre, per la stessa percentuale di aumento.