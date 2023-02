Wild Hearts, grossi problemi su PC? Alex Battaglia fa un appello agli utenti

Sembra che la versione PC di Wild Hearts abbia dei grossi problemi: lo riferisce Alex Battaglia, uno dei redattori di punta di Digital Foundry, sulla base dei feedback espressi finora da chi sta giocando il titolo di Omega Force in accesso anticipato sulla piattaforma Windows.

Impegnato da sempre nel promuovere soluzioni tecniche che limitino al massimo qualsiasi tipo di inconveniente tecnico su PC, vedi le sue frequenti disanime sullo stuttering visto in diversi titoli e causato dalla mancata implementazione di un meccanismo di pre-shading, Battaglia ha chiesto agli utenti di prendere posizione e far sentire la propria voce.

"Da quel che sto leggendo, Wild Hearts ha grossi problemi su PC fra stuttering, difetti grafici sulle GPU RDNA 3 e strane limitazioni relative all'uso del processore", ha scritto il redattore di Digital Foundry in un post su Twitter.

"Mi piacerebbe davvero ci fosse una forte reazione da parte degli utenti in merito allo stato in cui i giochi vengono lanciati su PC. Chiedete il riborso per i titoli realizzati male, smettete di giocarli, smettete di accettare dei lavori mediocri!"

"Magari mi capiterà di testare Wild Hearts più avanti, ma tutto ciò che sto leggendo mi dice che si tratta di un titolo su cui avrei ben poco da dire di positivo nell'ambito di un'eventuale videorecensione della versione PC."