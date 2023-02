Pharaoh: A New Era disponibile per PC

L'editore DotEmu e lo studio di sviluppo Triskell Interactive hanno annunciato la disponibilità odierna di Pharaoh: A New Era per PC. Si tratta di un remake di Pharaoh, uno dei classici del genere dei city builder, che si può acquistare per 22,99€ (19,54€ in offerta lancio).

Da notare che nel pacchetto è compreso il gioco base e l'espansione Cleopatra: Queen of the Nile, ossia tutti i contenuti dell'originale.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui di seguito:

Leggiamo le caratteristiche principali di Pharaoh: A New Era:

● Il remake di un gioco classico: riscopri 4.000 anni di storia in 4K HD con questo remake del classico city builder Pharaoh e con la sua espansione Cleopatra: Queen of the Nile

● Un'esperienza ricca, complessa e unica: commercia e sviluppa la tua economia con le città vicine per fare prosperare la tua civiltà mentre affronti gli elementi avversi come l'inondazione del Nilo, le guerre con i nemici, le furie degli dei e le piaghe d'Egitto

● Divertimento assicurato: guida il tuo popolo in una ricca campagna con oltre 50 missioni e più di 100 ore di gioco, oppure rilassati e costruisci la metropoli dei tuoi sogni in modalità costruzione libera

● Panorami mozzafiato: lasciati stupire dalla bellezza dei nascenti insediamenti e delle città vivaci che si estendono sulle sabbie egiziane, animate da intricati disegni fatti a mano completamente rielaborati

● Perfezionamenti moderni: i menu revisionati, un'interfaccia utente più moderna e i vari adattamenti fanno di Pharaoh: A New Era un gioco divertente dal sapore classico da giocare in maniera naturale e istintiva

● Una colonna sonora interamente riorchestrata: ascolta gli emozionanti rifacimenti delle melodie della colonna sonora originale, riarrangiati ed eseguiti con strumenti orientali tradizionali

Pharaoh: a New Era su Steam