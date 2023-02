PlayStation Store, quattro giochi per PS5 e PS4 a meno di 4 euro

PlayStation Store ha visto oggi il ritorno della promozione Doppi Sconti, che come saprete consente agli utenti abbonati a PlayStation Plus di godere di un ulteriore taglio di prezzo rispetto alle offerte standard. Ebbene, abbiamo selezionato quattro giochi per PS5 e PS4 disponibili a meno di 4 euro.

Il primo è Hood: Outlaws & Legends, l'intrigante PvPvE di Sumo Newcastle ambientato in un'Inghilterra alternativa, quella del mito di Robin Hood, dove un governo totalitario costringe i cittadini a fare la fame e squadre di abili ladri cercano di controbilanciare la situazione appropriandosi del bottino. Può essere vostro per 3,99€ anziché 19,99€.

Il secondo gioco della nostra selezione segna il ritorno dello storico franchise creato da Yu Suzuki: stiamo parlando di Shenmue 3, un'avventura che pur con tutti i limiti di un approccio datato riesce davvero a condurvi in un viaggio nel passato, mentre il giovane Ryu Hazuki continua la propria ricerca dell'assassino di suo padre. Anche questo ve lo portate a casa con soli 3,99€ anziché 39,99€.

Siete appassionati di anime? Allora conoscerete senz'altro Kill la Kill The Game: IF, tie-in della serie animata giapponese creata da Studio Trigger e Kazuki Nakashima, trasformata naturalmente in un picchiaduro a incontri per restare fedele alle tematiche narrate nella storia di Ryuko Matoi, un'abile combattente determinata a trovare l'assassino di suo padre. Anche lei come Ryu Hazuki, sì, e allo stesso prezzo: 3,99€ anziché 19,99€.

Quarto e ultimo titolo è un classico del genere sparatutto cooperativo, ovverosia Payday 2: Crimewave Edition, versione console di un prodotto che soprattutto su PC ha avuto un grande successo e che tornerà con un nuovo capitolo nel corso di quest'anno, se tutto va bene. La somma è sempre quella: 3,99€ anziché 19,99€.