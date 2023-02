Cuphead: The Delicious Last Course: Yoshitaka Amano realizzerà la copertina della colonna sonora

Studio MDHR ha annunciato una collaborazione importante per la copertina della colonna sonora di Cuphead: The Delicious Last Course: Yoshitaka Amano, artista giapponese diventato famoso per le sue numerose illustrazioni di videogiochi classici, tra i quali molte per i Final Fantasy. Di base nel suo curriculum figura l'intera serie di Square Enix, dal primo capitolo del 1987.

Amano ha lavorato anche a delle famose opere di animazione, come Vampire Hunter D, Tekkaman, Hurrican Polymar e tante altre, nonché alle copertine di alcuni dischi. Il suo lavoro è apprezzatissimo in tutto il mondo.

Per Cuphead: The Delicious Last Course, Amano creerà l'artwork di copertina della prima tiratura, che probabilmente diventerà ambitissima dai collezionisti.

L'edizione speciale di Cuphead

Da notare che per ora gli artwork disegnati da Amano non sono stati ancora svelati ufficialmente, come potete vedere dall'immagine in alto.